Число жертв стрельбы в Сан-Франциско увеличилось до четырех. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Между тем, по информации Kron, погибли пять человек.

Офицеры полиции, которые принимали участие в задержании стрелка, не пострадали.

Почтовая компания UPS, близ офиса которой в Сан-Франциско произошла стрельба, сообщила, что инцидент произошел с участием ее сотрудников. Компания сотрудничает с правоохранительными органами.