СМИ: в результате стрельбы в Сан-Франциско погибли четыре человека
Число жертв стрельбы в Сан-Франциско увеличилось до четырех. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Между тем, по информации Kron, погибли пять человек.
Офицеры полиции, которые принимали участие в задержании стрелка, не пострадали.
Почтовая компания UPS, близ офиса которой в Сан-Франциско произошла стрельба, сообщила, что инцидент произошел с участием ее сотрудников. Компания сотрудничает с правоохранительными органами.