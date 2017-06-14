Почтовая компания UPS, близ офиса которой в Сан-Франциско произошла стрельба, сообщила, что инцидент произошел с участием ее сотрудников.

«UPS подтверждает, что инцидент произошел с участием сотрудников компании в Сан-Франциско рано утром. Местные правоохранительные органы контролируют ситуацию и проводят расследование. Компания сотрудничает с правоохранительными органами. В данный момент, в ожидании полицейского расследования, мы не можем предоставить информацию о лицах, вовлеченных в произошедшее», — цитирует заявление UPS телеканал KRON.

По предварительным данным, в ходе стрельбы, которую вел преступник в Сан-Франциско, два человека убиты, пятеро получили ранения. Ранее сообщалось о ранении и задержании преступника.