Свыше 190 американских законодателей-демократов подали иск против президента США Дональда Трампа «за грубое нарушение конституции».

Как сообщает агентство Reuters, обвинение было подано в суд в Вашингтоне. Истцы утверждают, что Трамп нарушил конституцию государства, принимая платежи от иностранных правительств, находясь на должности президента.

Республиканец якобы сохранил в собственности принадлежавшие ему компании, лишь передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья.

Накануне аналогичный иск в отношении Трампа подали генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия.

Ранее официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что деловые интересы Трампа не нарушают положения конституции. Он предположил, что иск подан из политических интересов.