Рейтинг негативного отношения к президенту США Дональду Трампу впервые достиг 60%, свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологической службой Gallup.

О поддержке Трампа заявили лишь 36% опрошенных. В сравнении с воскресеньем антирейтинг Трампа вырос на один процентный пункт, а уровень поддержки не изменился. Еще в марте ситуация была совершенно иной – Трампа поддерживали 45% опрошенных, передает ТАСС.

Стоит отметить, что Билли Клинтон и Барак Обама никогда не имели рейтинга поддержки ниже 37%. А вот уровень поддержки Джорджа Буша-младшего однажды опустился до 25%.

Трамп стал единственным президентом США, рейтинг недовольства которым первые 4,5 месяцев поднялся до 60%.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.