Судебный иск к американскому президенту Дональду Трампу подали в понедельник, 12 июня, генеральные прокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия .

Прокуроры, представляющие Демократическую партию, в иске утверждают, что после избрания и прихода на пост президента Трамп получает через контролировавшиеся им прежде компании выплаты от правительств других государств.

Таким образом, указывают генеральные прокуроры, нарушаются положения конституции США, отмечает ТАСС.

Истцы утверждают, что Трамп сохранил в собственности принадлежавшие ему фирмы, передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его взрослые сыновья. В судебном процессе прокуроры намерены истребовать копии налоговых деклараций Трампа, предоставить которые ранее он отказался.