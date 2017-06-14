Россия даст адекватный ответ на размещение у своих границ систем противоракетной обороны (ПРО) НАТО для сохранения стратегического баланса.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в США во вторник, 13 июня.

«Для нас здесь две угрозы, для России. Первая — это то, что размещение этих противоракет в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах, и вторая угроза в том, что пусковые установки антиракетные за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», — сообщил он.

Путин добавил, что сейчас Россия окружена ПРО, что является ошибкой НАТО, поскольку Россия вынуждена будет дать адекватный ответ, что приведет к новому витку гонки вооружений.