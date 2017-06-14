Высказывания о якобы поверженной России — всего лишь мечты и не соответствуют действительности.

Об этом заявил президент России Владимир Путин режиссеру Оливеру Стоуну, комментируя броские заголовки американской прессы.

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin’s Russia down. Это их мечты. Но это не соответствует действительности. Те, кто об этом пишут, знают об этом», — сказал он в интервью, вышедшем в США во вторник, 13 июня.

Он добавил, что в США и Европе есть разные люди, относятся к России по-разному, но те, кто смотрит в будущее на 25, на 30, на 50 лет и трезво оценивают ситуацию, относятся к России положительно, в отличие от тех, кто живет сиюминутной повесткой дня.