На Западе полагают, что за сближением Москвы и Киева может последовать рост могущества России, поэтому политика США на Украине направлена на то, чтобы не допустить этого сближения, заявил президент России Владимир Путин.

Путин рассказал режиссеру Оливеру Стоуну, что как в США, так и в Европе есть те, кто действовал, исходя из других соображений, нежели свобода выбора граждан Украины. Фильм-интервью с президентом РФ показывает американский телеканал Showtime.

«Поддержка радикальных элементов на Украине, националистических элементов, она с точки зрения такого подхода беспроигрышная. Так что в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы», — заявил Путин.

Президент призвал посмотреть шире на международную политику, заглянуть на 25 лет вперед, а не руководствоваться только сиюминутной конфронтацией и созданием сателлитов на «основе какой-то внешней угрозы». Путин заявил, что это покажет необходимость изменения американской философии в международной политике.