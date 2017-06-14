Госдепартамент не распространил публичное поздравление России с национальным праздником, так как при администрации президента США Дональда Трампа был изменен регламент, предполагающий поздравления с подобными поводами через американские диппредставительства в соответствующих столицах, говорится в заявлении пресс-службы Госдепа.

При этом в пресс-службе не смогли сказать, было ли сделано соответствующее поздравление в посольстве США в Москве. В Госдепе пообещали это уточнить, отметив, что больше не делают поздравлений в форме пресс-релизов, передает ТАСС.

«Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства. Сами мы их не распространяем, но не возражаем, если страны-получатели это делают», — сказали в Госдепе.

12 июня в посольстве России в США призвали сделать выводы из того, что впервые за всё время отношений России и США Вашингтон не направил поздравление с Днем России посольству.