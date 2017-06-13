Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон хочет остановить ухудшение связей с Москвой. Сейчас, по словам Тиллерсона, в Белом доме пытаются понять, возможно ли возвращение к рабочим отношениям между двумя странами.

Он также подчеркнул, что совместная работа России и США по Сирии идет в целом позитивно, однако строить какие-либо догадки о том, принесет ли она плоды, пока рано.

Ранее российский президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что если Штаты намереваются уничтожить экономику России и сменить ее руководство, чтобы завладеть ядерным арсеналом страны, то такая политика — ошибочна, так как такой взгляд на отношения с РФ не нацелен в будущее.