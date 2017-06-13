Власти США впервые за четверть века не направили поздравительную телеграмму в честь празднования Дня России.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — цитирует агентство «РИА Новости» представителя посольства РФ в США Николая Лахонина.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между двумя странами продолжают оставаться на «низшей точке». По его словам, Вашингтон хочет остановить этот процесс и понять, можно ли вернуться к рабочим отношениям с Москвой.