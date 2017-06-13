Президент Владимир Путин поделился с американским режиссером Оливером Стоуном подробностями о том, как он начал играть в хоккей. Речь об этом пойдет во второй серии фильма, тизер которой опубликован телеканалом Showtime во вторник.

Отвечая на вопрос Стоуна о том, когда он начал играть в хоккей — три ли года назад? — 64-летний Путин отвечает, что начал заниматься этим спортом в 60 лет.

«Мне было 60, я не мог стоять вообще на коньках», — вспоминает российский лидер.

Кроме того, в тизере показаны кадры с Путиным в кимоно, а также и едущего на лошади. Президент вспоминает, как учился ездить верхом.

«Да, я падал с них, через голову летел», — сообщил Стоуну Путин.

Вторая серия документального фильма Оливера Стоуна, посвященная Владимиру Путину, будет показана 14 июня в 4.00 по московскому времени.