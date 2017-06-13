Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину после съемок документального фильма о нем. Съемки четырех серий «Интервью с Путиным» продлились около 20 часов.

В первую очередь Стоун сообщил о своем уважении к российскому лидеру.

«У него свои собственные интересы по России. Я уважаю его за это, и я понимаю, почему он так делает», — цитирует режиссера «Газета.Ru».

Стоун отметил, что во время разговора Путин ни разу не отзывался плохо о США или других странах. Америку российский лидер всё время называл «наши партнеры».

«Он действительно хочет партнерства», — сказал Стоун.

Также режиссер отметил, что Путин особенно «предан своей стране». Стоун оказался поражен «спокойствием и обходительностью» российского лидера.