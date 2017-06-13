Телеканал Showtime выложил в сеть тизер следующей серии документального фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине.

В ролике российский президент рассказывает о том, как он начал заниматься спортом. В частности, о том, как начал играть в хоккей в возрасте 60 лет, притом что до этого даже не умел стоять на коньках. О том, как учился кататься на лошадях. Заключает анонсирующее видео реплика Путина о том, что Эдвард Сноуден не предавал интересов своей страны.

Вторая серия фильма будет показана на канале Showtime 14 июня в 4:00 по Москве.