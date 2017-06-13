Президент России Владимир Путин заявил о доказательствах технической и финансовой поддержки, которую США оказывали террористам в Чечне. Речь об этом зашла в интервью с Путиным для фильма Оливера Стоуна, который демонстрирует телеканал Showtime.

«Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки — финансовой — у нас есть такие доказательства, и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что довел эту информацию до президента Джорджа Буша, сообщив ему фамилии работавших в Чечне американских агентов. По словам президента России, эти люди осуществляли конкретную техническую помощь, например, перебрасывая боевиков с места на место.

По словам Путина, Буш отреагировал возмущенно, заявив, что разберется с этой ситуацией.