Президент России Владимир Путин считает, что если США хотят уничтожить экономику РФ и сменить ее руководство, чтобы захватить ядерный арсенал страны, то это ошибочная политика.

Такое предположение о стратегии Вашингтона высказал российский лидер в интервью Оливеру Стоуну.

«Если это так, я думаю, что это ошибочная политика именно потому, что такой взгляд на отношения с Россией не нацелен в будущее. Люди, которые так думают, не смотрят как минимум на 25–50 лет вперед. А если бы они взглянули на это, то, наверное, выстраивали бы отношения с Россией в другом ключе и не старались бы Россию превратить в своего вассала», — цитирует Путина «РИА Новости».

Он добавил, что подробно о стратегии США он расскажет после выхода на пенсию.

Напомним, что интервью с президентом РФ вышло в четырехсерийном фильме, показанном во вторник, 13 июня, на телеканале Showtime.