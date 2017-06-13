Президент РФ Владимир Путин заявил, что договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге.

Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Когда решался вопрос об объединении Германии и последующем выводе советских войск из Восточной Европы, тогда и официальные лица в Соединенных Штатах, и генеральный секретарь НАТО говорили, что в одном Советский Союз может быть уверен - что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем восточная граница ГДР», – цитирует его ТАСС.

Путин добавил, что президент СССР Михаил Горбачев не зафиксировал тогда это на бумаге, что было роковой ошибкой, поскольку эти обещания остались лишь словами.