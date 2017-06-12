Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийской акции «Мы — граждане России!», в ходе которой вручил паспорта граждан РФ десятерым юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявивших себя в экстренной ситуации.

Церемония прошла в Кремле впервые. Паспорта из рук президента получили Аида Садыкова из Дагестана и Наталья Дресвянникова из Кировской области, каждая из которых спасла тонущего ребенка.

Еще одним героем церемонии стал Руслан Черкаев из Адыгеи, который победил в номинациях международного конкурса по математике и информатике. Также высоких достижений в области информатики достиг Гордей Сирачев из Москвы, который стал победителем во Всероссийской олимпиаде и на международной конференции «Гагаринские чтения».

Выдающийся юный музыкант Дмитрий Захаров с Сахалина, который стал лауреатом олимпиады по сольфеджио и Всероссийской олимпиады по музыкальной литературе, также получил паспорт из рук Владимира Путина.

Гостем Кремля стала и Анастасия Бочкарева из Башкирии, которая выиграла всероссийские соревнования по спортивным танцам.

Богдан Постников из Татарстана, Полина Могилина из Астраханской области и Владислав Мартынов из Воронежской области также приняли участие в церемонии благодаря своим выдающимся спортивным успехам.

Путин вручил паспорт Софье Морозовой из Чувашии. Она заслужила это право, став победителем всероссийского конкурса «Мы — граждане России!». Помимо этого, каждый год Софья занимает призовые места в предметных олимпиадах по русскому языку, математике, физике и литературе.

Всероссийская акция «Мы — граждане России!» по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке организована общественной организацией «Российское движение школьников» и общественной организацией «Российский союз молодежи».