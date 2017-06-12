Будущее создается сегодня трудом всего российского народа и такими лидерами, как сегодняшние лауреаты Государственной премии, заявил президент РФ Владимир Путин 12 июня на церемонии вручения Гсударственных премий.

«Как известно, наука делится на прикладную и фундаментальную, теоретическую. Один из присутствующих здесь в зале коллег недавно напомнил нам об очень хорошей мысли: на самом деле, наука вся прикладная, только так называемая фундаментальная добивается результатов, использование которых человечеством отложено на достаточно большой, дальний срок, до того момента, когда люди будут в состоянии использовать то, что найдено исследователями», — сказал Путин.

«Вот почти все наши лауреаты сегодня так или иначе говорили о будущем. Но будущее создается сегодня, трудом всего нашего народа и такими лидерами, как наши сегодняшние лауреаты, лауреаты в каждой из тех областей, которую они так ярко представляют. Большое вам спасибо», — добавил президент России.

В День России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Премий были удостоены 12 человек — специалисты по нефтяным, нефтегазовым и газонефтяным месторождениям Западной Сибири Юрий Батурин, Владимир Богданов и Анатолий Нуряев, врачи Амиран Ревишвили, Александр Караськов и Евгений Покушалов, ученые-астрофизики Николай Шакура и Рашид Сюняев, композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, писатель Даниил Гранин.