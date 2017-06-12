Президент РФ Владимир Путин назвал проведение «Дня России в мире» ярким событием в культурной и общественной жизни многих государств, сообщает пресс-служба Кремля.

«Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника», — сказано в приветствии президента участникам и гостям мероприятий, приуроченных ко «Дню России в мире».

Также глава государства выразил надежду, что все торжества пройдут на высоком уровне и подарят гостям незабываемые впечатления.

«Уверен, что торжества пройдут на высоком уровне <…>. И конечно, будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами», — добавил президент.

День России — один из самых молодых государственных праздников, он был установлен после распада СССР. Официальное название закрепилось за праздником в 2002 году.