Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России отметил, что страна и «наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, а без этого невозможно развитие, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев».

Лидер государства отметил, что сила страны «обеспечивается политической стабильностью, единством целей и консолидацией общества».

«Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов России и не допустить девальвации и забвения принципов гражданского патриотизма», — обратил внимание президент. Россия научилась обозначать национальные интересы, стала «их твердо отстаивать, опираясь в том числе на исторический опыт», отметил он. Президент добавил, что «каждому по силам вносить свой вклад в укрепление России».