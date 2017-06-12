В третий раз в городах мира стартует ежегодный международный проект «День России в мире – Russian Day». 12 июня на престижных сценах Швейцарии, Израиля и Германии будут представлены лучшие образцы русского инструментального и вокально-хорового мастерства.

Россия — пока единственная страна, отмечающей свой национальный праздник столь масштабной культурной программой. За два года в рамках проекта состоялось 11 концертов в восьми странах мира, участниками их стали более тысячи артистов, мероприятия посетили более 20 тыс. зрителей. В 2015 году «День России в мире – Russian Day» охватил пять стран на четырех континентах: США, Китай, Израиль, Францию и Бразилию, в 2016-м русская музыка прозвучала в Великобритании, Франции, Австрии, Израиле, Китае и Белоруссии.

Нынешний год пополнил географию проекта новыми площадками. Так, в женевском «Виктория Холл» состоится концерт народного артиста России Дениса Мацуева при участии Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Фото: пресс-служба международного культурного проекта «День России в мире - Russian Day» Описание картинки

Музыканты представят швейцарской публике Симфонию №2 Сергея Рахманинова, посвященную учителю композитора – Сергею Танееву, и Концерт №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, звучавший на одном из инаугурационных концертов в честь открытия Карнеги-холла в Нью-Йорке.

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России. Концерты с участием ГСО РТ с успехом проходят в Москве, Перми, Оренбурге, Иркутске, Сочи, Тюмени в рамках фестивалей Сrescendo, «Звезды на Байкале», «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», «Черешневый лес».

Стремительное восхождение Дениса Мацуева началось в 1998 году после его победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Сегодня пианист — желанный гость центральных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. Для него это уже второе выступление в рамках акции: в прошлом году музыкант совместно с Уральским академическим оркестром дал концерт в Театре Елисейских полей в Париже.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Третий фортепианный концерт, где партия солиста с ее необъятными каденциями всецело довлеет над оркестровой, как нельзя лучше подошел для демонстрации артистических возможностей пианиста, — писали «Известия» об этом концерте. Мацуев давно играет эту вещь, но сейчас, видимо, настал период ее переосмысления. Громогласный шквал подгоняющих друг друга кульминаций в Allegro ma non tanto и гимнические нагнетания в Finale: Alla breve по-прежнему в фаворе — публика замирает в ожидании сокрушительного «девятого вала». Но теперь и вступительная песенная тема воспринимается не прелюдией к артистическому экстазу, а полноценным лирическим высказыванием. И в вариациях Intermezzo: Adagio отныне любопытно следить не только за величественно-тяжеловесным Маеstoso, но и за скецозно-фантазийный вальсовым эпизодом.

В мюнхенской Филармонии Гаштайг пройдет концерт камерного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга». Для коллектива это тоже не первое участие в акции – в 2015 году ансамбль выступил в Муниципальном театре Рио-Де-Жанейро в Бразилии.

Фото: пресс-служба международного культурного проекта «День России в мире - Russian Day»

Под руководством народного артиста Михаила Гантварга «Солисты Санкт-Петербурга» больше четверти века с успехом выступают в крупнейших залах России, Испании, Германии, Франции, Италии, Сербии, Эстонии и др. Среди дискографии коллектива — все скрипичные и фортепианные концерты Моцарта, инструментальные циклы Вивальди «Гармоническое вдохновение», «Причуды», «Времена года», концерты для скрипки с оркестром Шостаковича, Сибелиуса, Гайдна, Баха.

В Зале конгрессов в Иерусалиме состоится концерт Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова с участием солиста Мариинского театра, народного артиста России Юрия Лаптева, который также является художественным руководителем проекта.

Госхор – постоянный участник «Дня России»: в 2015 году коллектив выступил в парижском зале «Гаво», в 2016-м – в лондонском «Барбикане». Репертуар Госхора, одного из старейших коллективов России, универсален – от академических сочинений до современных композиций в собственных аранжировках, от духовной музыки до фольклора — и рассчитан на широкую аудиторию с самыми различными вкусовыми предпочтениями.

Фото: пресс-служба международного культурного проекта «День России в мире - Russian Day»

— Мне кажется, что музыку, наполненную истинным патриотизмом, настоящей, глубокой любовью к Родине не только можно — нужно пропагандировать. Это очень важно для всех поколений и социальных слоев нашего общества. — рассказал художественный руководитель Госхора Евгений Волков в интервью «Известиям». — Человеку, который называет себя «гражданином мира», все национальные культуры, в том числе его собственная, одинаково далеки. Он становится Иваном, не помнящим родства; его художественное сознание лишено целостности, которую дает опора на вековую культуру своего народа. В свою очередь, человек, сознание которого укоренено в родном, национальном, обретает то, о чем говорил Достоевский: всечеловеческую отзывчивость. Ты начинаешь любить и понимать не только ближнее, но и дальнее. Вот в этом наша задача. Она не изменилась со времен Свешникова.

Фото: пресс-служба международного культурного проекта «День России в мире - Russian Day»

На концерте в Иерусалиме прозвучит музыка, объединяющая еврейскую поэзию и еврейские напевы со славянской музыкальной культурой. Израильской публике будут представлены произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Мориса Равеля, Николая Римского-Корсакова, Ивана Протопопова, Добри Христова, Юрия Шапорина, Михаила Глинки, Александра Флярковского, Павла Пихтерева, а также классические и современные обработки русских и еврейских народных песен.

Проект «День России в мире – Russian Day» осуществляется по инициативе Благотворительного фонда поддержки культурных и социальных программ «Классика» при поддержке Президента России Владимира Путина, президентской Администрации, МИДа, Правительства Санкт-Петербурга. В разные годы в проекте участвовали Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, Певческая капелла Санкт-Петербурга, Театр балета Бориса Эйфмана, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Уральский академический филармонический оркестр.