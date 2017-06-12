По всей стране 12 июня проводятся праздничные мероприятия в честь Дня России. Во многих регионах программы празднования отчасти похожи: практически повсеместно проводятся концерты, митинги, торжественные шествия (парады), ярмарки и торжественные церемонии вручения паспортов гражданина РФ юным россиянам. Но, конечно, в каждом населенном пункте старались включить в список мероприятий что-нибудь особенное.

Например, в Южно-Сахалинске, жители которого начали отмечать День России первыми по стране, после официальной части прямо с центральной площади стартовал велопарад. Горожане, решившие в нем участвовать, проявили творческий подход: многие взяли «на борт» домашних питомцев, а кое-кто отправился в путь в маскарадном костюме (среди велосипедистов были замечены богатыри и почему-то Дед Мороз).

Во Владивостоке праздничная программа включает в себя массовые уроки бальных танцев под открытым небом и парад байкеров, а местный житель — силач Иван Савкин — посвятил Дню России свое достижение: накануне он отбуксировал 40-тонный длинномер (тягач + бортовой прицеп) с бульдозером на 8 метров, превысив существующий мировой рекорд на 8 тонн.

Парады велосипедистов и байкеров состоятся также в Тюмени и Новосибирске.

Публикация от Тюмень Tyumen (@my.tyumen) Июн 11 2017 в 2:34 PDT

В программу празднования Дня России в Уфе неожиданно вошел традиционный африканский обряд изгнания дождя. Гости, прибывшие из Африки для участия в международном фестивале «Берзэмлек — Содружество», так замерзли в своей национальной одежде, что решили бороться с холодом альтернативными методами.

В Ханты-Мансийске запланировали парад судов, жителям Владикавказа покажут мото- и авиашоу, а в Ижевске решили в честь праздника научить горожан разбирать и собирать автомат Калашникова на скорость.

В Калининграде День России отмечают танцевальным флешмобом, который, по задумке организаторов, станет самым массовым в стране.

В Курганской области в праздничный день пройдут соревнования по борьбе на поясах — тюркскому виду спорта, в котором противника надо повалить на спину, ухватившись за пояс его халата.

В спортивном духе отметят День России и в Оренбурге: там возле памятника Юрию Гагарину состоятся фитнес-марафон, состязания по боксу и восточным единоборствам.

Улицы Перми превратятся в огромный театр усилиями участников традиционного фестиваля «Пермское яркое»: это своего рода карнавал, который на сей раз посвящен Году экологии и предстоящему чемпионату мира по футболу.

Мундиаль станет темой праздничных торжеств и в столице Мордовии, которая входит в число организаторов чемпионата (там на площади Тысячелетия установят символ Саранска — стилизованную лису, многометровую надпись Saransk и логотип города-организатора ЧМ-2018), а также в Нижнем Новгороде, где ко Дню России решили приурочить открытие парка футбольных болельщиков.

Шествие колонн #ыссыах #Нерюнгри #деньроссии #якутия #12июня Публикация от Владимир Столяров (@chulmansoldier) Июн 11 2017 в 8:15 PDT

Год экологии отмечен в праздничных программах Санкт-Петербурга, Челябинска, Архангельска и Красной Поляны.

В Северной столице пройдет уже десятый по счету фестиваль цветов и грандиозный Парад цветов на Невском проспекте с участием ретроавтомобилей и конных экипажей.

В Челябинске в знак дружбы между народами высадят аллею «Сад ШОС и БРИКС», а жителям Архангельска будут бесплатно раздавать саженцы кедров и лиственниц.

На сочинском курорте Красная Поляна откроется тематический парк «Зеленая планета», состоящий из шедевров садового искусства — огромных зеленых фигур животных и сказочных героев.

Русские народные сказки вспомнят в День России и в Петрозаводске, где к празднику приурочили рисовальный флешмоб: его участники изобразят сказочные сюжеты на асфальте, легковых автомобилях и одном городском троллейбусе.

#яроссия #карагод #русь #кддрусь #хоровод #деньроссии Публикация от Краевой Дворец Дружбы "Русь" (@kdd_russ) Июн 11 2017 в 8:16 PDT

Хабаровская молодежь изобразит «живую Россию» — выстроится в фигуру, очертаниями повторяющую контуры нашей страны на карте.

В Архангельске элементом празднования тоже станет карта РФ — ее нужно будет собрать на скорость из отдельных элементов наподобие пазла.

В Севастополе сразу на нескольких площадках пройдут концерты в рамках международного фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии РФ «На страже мира — 2017».

Военная тематика присутствует и в праздничных программах на Урале, в Поволжье и Сибири: местных жителей ждут вкусные сюрпризы от лучших армейских поваров — национальные блюда, необычные закуски и разнообразные десерты.

Параллельно празднование Дня России пройдет в интернете: в соцсетях запустили целую серию праздничных хештегов, которыми пользователям предлагается отмечать публикации по соответствующей теме.

Несколько способов отметить День России от пользователей социальных сетей:https://t.co/lzcs23Q7zO#ДеньРоссии2017 — Рамблер/ (@ramblerru) June 11, 2017

А на главной странице Google впервые в истории появился дудл (тематически измененный логотип), нарисованный российским аниматором. В качестве символа России автор дудла выбрал березу.