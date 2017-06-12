В День России в Кремле пройдет вручение государственных премий за вклад в искусство, науку и технологии. Награды вручит президент РФ Владимир Путин.

Госпремии из рук главы государства получат композитор Эдуард Артемьев, балетмейстер Юрий Григорович, востоковед, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие выдающиеся деятели искусства и ученые.

По окончании церемонии награждения на Ивановской площади Кремля пройдёт торжественный прием по случаю национального праздника — Дня России. Кроме того, в этот день глава государства вручит паспорта школьникам, ставшим победителями олимпиад и соревнований.

Государственная премия Российской Федерации присуждается ежегодно с 2006 года за выдающиеся работы, открытия и достижения, результаты которых существенно обогатили отечественную и мировую науку, а также за большой вклад в развитие отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ. Размер госпремии составляет 5 млн рублей.