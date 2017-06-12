Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил «Эху Москвы», что столичные власти сделали все для проведения митинга на проспекте Сахарова.

«Со своей стороны правительство Москвы сделало все, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие», — сказал Черников. Он добавил, что власти для обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта, «чтобы была возможность установить и сцену, и звук».

Мэрия Москвы ранее согласовала шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве от улицы Маши Порываевой, 38, до проспекта Академика Сахарова, 9. Однако накануне появились сообщения с призывами перенести акцию на Тверскую улицу, где запланированы праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

Прокуратура и полиция Москвы предупредили, что попытки проведения неразрешенного мероприятия являются прямым нарушение законодательства.