Несогласованная акция оппозиции во Владивостоке вылилась в потасовки ее участников с казаками и массовые задержания.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на местное управление МВД, организаторы акции отказались от места проведения мероприятия, которое предложили в краевой администрации, и вышли на Привокзальную площадь, где в это время проходили фестиваль и гуляния казаков.

Когда участники несогласованного митинга подошли к памятнику адмиралу Макарову, наряд ОМОНа попросил их разойтись. Протестующие отказались выполнять эти требования, после чего правоохранители задержали нескольких человек. Затем участники акции вернулись на Привокзальную площадь, и там между ними и казаками завязалась потасовка. Наряду ОМОНа пришлось разнимать дерущихся.