Полиция Москвы предупредила, что будет немедленно пресекать любые провокации протестующих, приехавших с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«Полиция официально предупреждает: поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В правоохранительных органах также обратили внимание на то, что сейчас в столице действует особый режим, связанный с проведением Кубка конфедераций FIFA. Он был введен с начала июня по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее власти столицы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня с 13:30 до 16:00 мск, но накануне вечером ряд организаторов акции призвали перенести ее на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 мск.