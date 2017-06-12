В связи с массовыми мероприятиями, запланированными в Москве в День России, усилена и обеспечена в полном объеме безопасность в центре столицы.

Об этом рассказал «РИА Новости» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников. По его словам, более 10 тыс. полицейских, сотрудников Росгвардии и дружинников работают по Москве.

«Все работает в режиме праздничных мероприятий, которые в городе проходят», — цитирует его агентство.