Автомобильное движение возобновлено на участке федеральной трассы «Байкал», где в воскресенье вечером произошло крупное ДТП, унесшее жизни 11 человек, передает агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря следственного управления СК в Забайкальском крае Егора Маркова.

«Движение открыто, но производится под контролем экипажей полиции. Остатки автобуса будут транспортированы в город Петровск-Забайкальский, на штрафстоянку полиции», — уточнил Марков.

Пресс-секретарь добавил, что на участке аварии отсутствует бордюрное ограждение, в то же время ремонтные работы не ведутся. «Дорожники подготовили само полотно, а бордюры не установили. Знаки, предупреждающие о ремонтных работах, установлены за 10 км от места ДТП», — сказал Марков.

В воскресенье вечером на 702 км федеральной автодороги «Байкал» у села Хохотуй опрокинулся автобус, перевозивший более 50 паломников. В результате ДТП погибли 11 человек, среди которых был ребенок. Более 30 человек пострадали, многие эвакуированы санавиацией в больницы крупных городов. В результате дорожно-транспортного происшествия заведено уголовное дело.