В результате крупного ДТП с автобусом в Забайкальском крае, унесшего жизни 11 человек, погиб ребенок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.

«Один ребенок погиб, одна девочка санавиацией направлена в Улан-Удэ, еще один ребенок находится в отделении травматологии Петровск-Забайкальской ЦРБ, его состояние оценивают как средней степени тяжести», — уточнили в министерстве.

Автобус, в котором находился 51 человек, опрокинулся в воскресенье вечером на 702 км федеральной трассы «Байкал» в районе села Хохотуй. В результате ДТП погибли 11 человек, в числе которых 9 женщин, 30 человек госпитализированы. Состояние большинства из них оценивается медиками как тяжелое. В связи с ДТП в Забайкалье работает телефон горячей линии: 8 (3022) 35-61-61.