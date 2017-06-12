Три автомобиля реанимации направлены к месту ДТП в Забайкальском крае. Еще пять машин скорой помощи дежурят в Чите, передают РИА Новости со ссылкой на минздрав Забайкалья.

Также сообщается, что часть пострадавших готовится к эвакуации в Читу, для которой будет задействован борт санавиации.

Вечером в воскресенье на 702 км федеральной трассы «Байкал» около села Хохотуй опрокинулся автобус с паломниками, следовавший из села Урлук в Читу. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых как минимум 9 женщин. Еще 30 человек, среди которых трое детей, пострадали. Все пострадавшие госпитализированы, состояние большинства из них оценивается как тяжелое. В связи с ДТП в Забайкалье открыта горячая линия: 8 (3022) 35-61-61.