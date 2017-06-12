Одна из пострадавших в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае находится в коме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава в регионе.

«В результате аварии десять человек погибли на месте, один скончался при транспортировке. 36 человек госпитализированы, из них одна женщина находится в коме и два ребенка в тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе.

В воскресенье вечером на 702 км федеральной трассы «Байкал» у села Хохотай произошло крупное ДТП — перевернулся автобус, перевозивший более 50 паломников из села Урлак в Читу. В результате происшествия погибли 11 человек, среди них 9 женщин. Более 30 человек, в числе которых трое детей, госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается медиками как тяжелое, они готовятся к эвакуации в Читу. В связи с ДТП в Забайкалье работает телефон горячей линии: 8 (3022) 35-61-61.