Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло лично проконтролирует расследование дела о крупном ДТП в Забайкальском крае, унесшем жизни 11 человек, сообщили в пресс-службе полпреда.

«Сергей Меняйло выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Забайкальском крае... Полномочный представитель взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия и поручил оказать необходимое содействие семьям погибших и пострадавших», — говорится в сообщении.

В воскресенье вечером на 702 км федеральной трассы «Байкал» перевернулся автобус с паломниками, следовавший из села Урлак в Читу. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек, среди них есть ребенок. Более 30 человек пострадали, 12 из них на вертолетах были эвакуированы в республиканскую больницу Бурятии. Один человек находится в коме. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело.