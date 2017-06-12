Крымские депутаты отреагировали на новую резолюцию Евросоюза, в которой заявляется о незаконном присоединении Крыма к России и поддержке Европарламентом целостности Украины.

Председатель комитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов посоветовал евродепутатам внимательно изучить международные документы, прежде чем делать подобные заявления.

— Евродепутатам стоит учить матчасть. То есть еще раз внимательнее перечитать международные документы, в которых определено право наций и народов на самоопределение. Крымчане воспользовались этим правом на референдуме, имея на это полномочия, закрепленные тогда в конституции Автономной Республики Крым, — приводит его слова «РИА Новости».

Заур Смирнов назвал принадлежность Крыма России очевидной вещью, не замечать которую можно лишь по политическим мотивам. Депутат высказал надежду, что Европарламент прекратить пренебрегать принципами международного права и правами целых народов.