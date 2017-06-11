Западные страны не стали осуждать энергетическую блокаду Крыма, хотя в соответствии с международным законодательством нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме «Открытый Крым: своими глазами».

«Намеренное нанесение вреда гражданской инфраструктуре является актом терроризма. Это прямой террористический акт по всем международным конвенциям», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом она отметила, что со стороны западных стран не поступило никакого осуждения этих действий. Более того, на Западе наблюдалась абсолютная блокировка информации, связанной с энергетической блокадой полуострова.

Мария Захарова также заверила, что МИД РФ будет делать всё, чтобы обеспечить иностранным журналистам поездки в Крым для получения информации из первых рук.