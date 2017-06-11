Власти Крыма не позволят никому внести раздор в отношения народов, населяющих полуостров, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами».

«Поезжайте в любой крымско-татарский поселок, на выбор, и спросите, как живется людям. У нас одна большая многонациональная семья, и клин между нами никто не вобьет», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Он заверил, что все народы Крыма имеют равные права и возможности, как и все граждане РФ, и никаких притеснений по национальному признаку на территории полуострова нет. «Мало того, этих возможностей сейчас больше, чем было в украинский период», — заметил глава региона.

Он также отметил, что представители всех народов присутствуют в органах власти.