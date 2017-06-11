Демонстрации против распространения законов ислама в США прошли в ряде городов страны, известно о задержанных. Американцы вышли на улицы более чем двух городов.

Среди них были такие, как Чикаго, Сиэтл, Нью-Йорк и Сан-Бернардино, организатором акции выступила некоммерческая организация по нацбезопасности ACT for America.

Люди, вышедшие на улицы, заявляли, что законы шариата не могут быть совместимы с западной демократией, это вызвало проведение встречных акций со стороны тех, кто счел опасения необоснованными. В ряде случаев возникли потасовки, полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разнять зачинщиков.