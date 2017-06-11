США потеряли бы 6,5 млн рабочих мест за 25 лет в случае участия в Парижском соглашении по климату, заявил вице-президент Майкл Пенс во время выступления в Милуоки (штат Висконсин).

Пенс выступил в защиту решения президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения. Вице-президент заверил, что Трамп руководствовался только интересами американских трудящихся, передает ТАСС.

По словам Пенса, соглашение привело бы к утрате США 6,5 млн рабочих мест за четверть века, при этом Китай и Индия ничего бы не потеряли.

Как заявил вице-президент, своим решением Трамп «поставил Питтсбург выше Парижа», а «Милуоки выше Милана».

Дональд Трамп ранее официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Это решение вызвало бурную реакцию в Европе и других странах — участницах договора. Ряд официальных лиц Европы заявили, что без США это соглашение не имеет смысла.

Трамп, комментируя свое решение, заявил, что оно вызвано заботой о стране. Он также пообещал продолжать борьбу с изменением климата.