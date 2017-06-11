Внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер заявила своим сверстникам, что хотела бы в будущем стать морским пехотинцем, сообщила мать девочки Иванка Трамп.

Дочь президента США опубликовала в Twitter изображение листа бумаги, на котором приводятся ответы Арабеллы на ряд вопросов. Внучка Трампа написала, что в будущем будет морским пехотинцем, считает любимым числом бесконечность, а любимым цветом — радугу.

Девочка также сообщила, что больше всего любит еврейский праздник Хануку, так как получает много подарков. Любимой звездой Арабелла назвала «Звезду Давида», а любимой страной — США.