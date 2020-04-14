Военный погиб при взрыве миномета на учебных стрельбах в Донбассе

Военный погиб, еще восемь ранены при взрыве миномета на плановых учебных стрельбах на полигоне в Донецкой области Украины. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«По предварительной информации, 14 апреля 2020 около 11 ч 40 мин. в ходе проведения плановых учебных стрельб из 82-миллиметрового миномета, проходивших на одном из военных полигонов на территории Донецкой области произошел взрыв миномета. Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что правоохранители проводят расследование по факту нарушения требований обращения с оружием, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

В январе сообщалось, что грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, один человек погиб, еще один пострадал.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).