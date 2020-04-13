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Памятник святому Тимофею Святогорскому установят в Пушкинских горах

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В Псковской области в поселке Пушкинские горы возведут памятник святому блаженному Тимофею Святогорскому. Его планируют открыть в июле 2020 года. Автор монумента — член Союза художников России, скульптор Мария Третьякова.

Как пишет Псковское агентство информации, члены Санкт-Петербургского отделения Союза художников России в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы провели работы по привязке макета предполагаемого памятника к местности.

Предполагается, что памятник будет готов к 30 июля, очередной годовщине со дня явления иконы Богородицы «Одигитрия» на Синичьей горе блаженному отроку Тимофею. Считается, что именно это положило начало Святогорью.

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