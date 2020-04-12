В России запустили акцию «Наша победа 75»

В России стартовала акция «Наша Победа 75». Конкурс запустили проект «Поколение уверенного будущего» и Агентство стратегических инициатив.

Конкурсанты должны рассказать о родных, участвовавших в Великой отечественной и Второй мировой войнах. Цель проекта: увековечить

подвиг героев.

Чтобы принять участие в конкурсе нужно опубликовать свой рассказ, фото или видео в соцсетях с хештегами #прадедвоевал, #медалиневрут, #сохраниправду.Также нужно зарегистрироваться на сайте проекта «Поколение уверенного будущего».