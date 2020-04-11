Путин пообщался с экипажем МКС в преддверии Дня космонавтики

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 апреля, вышел на связь с экипажем Международной космической станции (МКС) в преддверии Дня космонавтики.

Глава государства на сеансе прямой связи с членами экипажа отметил, что освоение космоса на сегодняшний день остается символом развития человечества и прогресса.

Изучение космического пространства, по словам Путина, открывает новые перспективы во многих сферах.