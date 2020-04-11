Участники ОПЕК+ согласовали новую сделку по нефти

Глава Минэнерго Александр Новак раскрыл детали соглашения ОПЕК+. В мае и июне участники сделки сократят добычу суммарно на 10 млн баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК+, — на 5 млн. С июля производство немного восстановят — на 2 млн баррелей в сутки, и еще на 2 млн — в 2021 году.

Соглашение будет действовать до 1 мая 2022 года. При этом, по словам Новака, рассматривались разные варианты продолжительности сделки — от года до четырех. При этом она может быть как продлена, так и сокращена.



Переговоры ОПЕК+ 9 апреля длились почти 10 часов. В итоге документ подписали все 23 государства. Мексика согласилась на компромиссных условиях — страна снизит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 350 тыс., как того хотели другие участники сделки. Оставшуюся долю Мексики возьмут на себя Соединенные Штаты Америки, которые не входят в ОПЕК+.