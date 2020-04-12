Звездный час: как увидеть вращение Земли

12 апреля Россия отмечает День космонавтики, а весь мир — Международный день полета человека в космос. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил орбитальный облет Земли, что дало мощный толчок развитию науки. С появлением новых технологий изучать небесные тела и фиксировать самые интересные моменты стало значительно проще. Как самостоятельно отследить поведение Земли во Вселенной — в фотогалерее «Известий»
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Человечество на протяжении всей своей истории наблюдало за звездами, древние греки считали их глазами неба
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Мореплаватели ориентировались по звездам во время своих путешествий
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Звездными ночами в Гималаях любовались жившие здесь древние племена
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Исследователи французских Альп наблюдали отражение Монблана и звездного неба в водах озера Чезери
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Изобретение телескопа в XVII веке позволило совершить прорыв в науке — астрономы открыли Млечный Путь, другие галактики и небесные тела, а впоследствии сделали их детальные снимки, изучили состав и происхождение
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Обычная современная фотокамера с возможностью длительной выдержки и штатив позволяют их владельцу, не обладающему специальными знаниями, увидеть, как Земля совершает оборот вокруг своей оси
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Вращаясь вместе с Землей, камера фиксирует ее смещение относительно неподвижных звезд, которые превращаются в полосы
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Фото: Getty Images/ronenr
Так выглядят звездные следы над пустыней Негев в Израиле
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Фото: Getty Images/Stocktrek Images/Dan Barr
Эта сосна, растущая в Белых горах Калифорнии, за 5 тыс. лет своей жизни стала свидетелем самых разнообразных и необычных небесных явлений
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