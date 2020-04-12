Звездный час: как увидеть вращение Земли

12 апреля Россия отмечает День космонавтики, а весь мир — Международный день полета человека в космос. 59 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил орбитальный облет Земли, что дало мощный толчок развитию науки. С появлением новых технологий изучать небесные тела и фиксировать самые интересные моменты стало значительно проще. Как самостоятельно отследить поведение Земли во Вселенной — в фотогалерее «Известий»