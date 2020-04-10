Правительство купило у ЦБ акции Сбербанка на 2,1 трлн рублей

Правительство России приобрело у ЦБ пакет акций Сбербанка, сделка состоялась в четверг, 9 апреля.

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.