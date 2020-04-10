Ефимова показала способ поплавать на кухне
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова продемонстрировала варианты тренировок, пока из-за пандемии коронавируса закрыты бассейны.
Спортсменка записала видео упражнений на собственной кухне и выложила его в Instagram.
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова продемонстрировала варианты тренировок, пока из-за пандемии коронавируса закрыты бассейны.
Спортсменка записала видео упражнений на собственной кухне и выложила его в Instagram.