Алмазная быль: почему вымер город миллионеров

Колманскоп — заброшенный город в пустыне Намиб на побережье Атлантического океана. В начале XX века это было богатейшее поселение с огромными жилыми домами, освещенными электричеством, клубом с баром, рестораном, библиотекой и концертным залом, где выступали приглашенные из Европы оперные певцы и театральные труппы, скотобойней и коптильней, фабриками по производству льда, пива, лимонада, сосисок. Здесь в 1911 году появилась первая в Африке конка. Во что превратился город миллионеров теперь — в фотогалерее «Известий»