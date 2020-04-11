Алмазная быль: почему вымер город миллионеров

Колманскоп — заброшенный город в пустыне Намиб на побережье Атлантического океана. В начале XX века это было богатейшее поселение с огромными жилыми домами, освещенными электричеством, клубом с баром, рестораном, библиотекой и концертным залом, где выступали приглашенные из Европы оперные певцы и театральные труппы, скотобойней и коптильней, фабриками по производству льда, пива, лимонада, сосисок. Здесь в 1911 году появилась первая в Африке конка. Во что превратился город миллионеров теперь — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Marie Hickman
В 1908 году неподалеку от холма Коулмана, от которого и получил название образованный впоследствии город, было обнаружено месторождение алмазов. Тогда эта территория входила в состав Германской Юго-Восточной Африки
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Фото: Getty Images/Alexander Hafemann
Немецкие колонисты, первыми обнаружившие алмазы и выкупившие право на их добычу, основали шахтерский город, который стал быстро развиваться и богатеть
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Фото: Getty Images/tibu
Город состоял всего из двух улиц. На одной располагались жилые дома, на второй общественные здания — больница, школа, магазин, почта, пекарня, коптильня, ресторан, кегельбан, спортивный и концертный залы
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Фото: Getty Images/Justinreznick
До начала Первой мировой войны в 1914 году в Колманскопе было добыто около 5 млн карат алмазов
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Фото: Getty Images/tibu
В 1915 году Германская Юго-Западная Африка была оккупирована Южно-Африканским союзом, действовавшим на стороне Великобритании, и в 1919 году по Версальскому договору перешла под юрисдикцию Соединенного Королевства. Кроме того, следствием военных действий стал заметный спад в добыче алмазов
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Фото: Getty Images/wallix
В 1920-е годы в Колманскопе еще жили 344 белых поселенца и 800 местных рабочих, нанятых по срочному контракту
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Фото: Getty Images/Justinreznick
Однако немецкие горнодобывающие компании уже начали продавать свои доли подразделению компании De Beers, которая контролировала эту территорию
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Фото: Getty Images/OscarCatt
В 1926 году в 270 км от Колмпанскопа было открыто новое богатейшее месторождение алмазов
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Фото: Getty Images/FransDekkers
Запасы драгоценных камней в окрестностях Колманскопа начали иссякать, и местные жители массово отправились осваивать новые недра
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Фото: Getty Images/Paul & Paveena Mckenzie
В 1956 году в Колманскопе закрылась больница, вскоре город полностью опустел. Брошенные посреди пустыни здания начало засыпать песком
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Фото: Getty Images/petervanvuuren
В 1980 году компания De Beers отреставрировала здания магазина и концертного зала и превратила Колманскоп в музей под открытым небом
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