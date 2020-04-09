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СМИ узнали о предварительной договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Страны — участницы ОПЕК+ и не входящие в альянс государства на заседании 9 апреля могут договориться о сокращении добычи нефти более чем на 10 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg.

«Сокращение [добычи] может быть даже выше [чем 10 млн баррелей в сутки], потому что в соглашении будут участвовать и страны, которые не являются членами ОПЕК+», — пояснил он.

Дмитриев также отметил, что без нового соглашения цены на нефть могли бы упасть до $10 за баррель и ниже.

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Информацию об объемах сокращения также подтвердил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

«План такой, что 10 млн баррелей — это сокращение на май-июнь. Затем до конца года квота снижается до 8 млн б/с, а до конца апреля 2021 года — до 6 млн б/с», — сказал собеседник агентства.

Из-за ситуации с распространением коронавируса встреча впервые проходит в формате видеоконференции.

Ранее в этот же день The Wall Street Journal сообщил, что Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения по снижению уровня добычи нефти. По словам собеседников издания, Саудовская Аравия снизит уровень добычи на 4 млн баррелей в день с апрельских значений. Россия согласилась сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Накануне в российском Минэнерго рассказали о согласии сократить нефтедобычу в рамках возможной сделки альянса и других производителей нефти в объеме от 1,6 млн баррелей в сутки — то есть 14% от уровня I квартала 2020 года.

Провал в марте переговоров России и стран — участниц ОПЕК+ резко изменил ситуацию на мировых и российских рынках. Стороны не договорились о снижении нефтедобычи, после этого цены на это сырье начали падать, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.

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