Российско-турецкий патруль вышел на трассу Алеппо–Латакия. На вооружении отечественные БТР и турецкие бронемашины «Кирпи». Задача военных — контроль за тем, чтобы мирные жители могли свободно перемещаться по идлибской зоне деэскалации. В этом районе находятся формирования из так называемой сирийской оппозиции. Военные следят, чтобы здесь не стреляли. Из-за пандемии коронавируса всем участникам совместного патруля раздали защитные маски.